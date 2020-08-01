روما يفسد حفلة يوفنتوس ويهزمه بثلاثية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغلب نادي روما على غريمه يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
سجل جونزالو هيجوايين في الدقيقة الخامسة، هدف فريق يوفنتوس في حين سجل ثلاثية روما كل من نيكولا كالينيتش في الدقيقة 23، ثم دييجو بيروتي هدفين في الدقيقتين 44، 55.
بهذه النتيجة أفسد نادي روما حفلة فريق يوفنتوس المنتظرة بفوزه بلقب الدوري الذي توج به، وحافظ روما على على المركز الخامس بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 70 نقطة.
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