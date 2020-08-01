شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يُجهز أموتو لمواجهة الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن طارق العشري، المدير الفني لفريق النادي المصري البورسعيدي، قائمة الفريق التي ستنضم للمعسكر المغلق ببرج العرب، استعداداً لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري. وشهدت القائمة وجود اسم النيجيري أوستين أموتو، والذي يحضره العشري من أجل اللحاق بمباراة الفريق أمام الزمالك، مطالباً الجهاز الطبي بسرعة تجهيزه للحاق بالمواجهة. وكان أوموتو، قد خضع لجراحة الزائدة الدودية في منتصف يوليو الماضي. ويلتقي المصري بالزمالك في السادس من أغسطس الجاري بمنافسات الدوري الممتاز. بقى أن نذكر أن العشري، قد استبعد الثنائي مفتاح طقطق وسعيدو سنبوري من المعسكر بسبب عدم الالتزام في التدريبات. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 94,316

تعافي 41,137

وفيات 4,834

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصري يُجهز أموتو لمواجهة الزمالك ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.