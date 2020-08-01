شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للمصري بزيادة الأحمال التدريبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية في إطار استعداداته لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز خلال الشهر الحالي.
وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على التركيز في بداية المران على التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة لدى اللاعبين، وبعدها قام المدير الفني بالتركيز على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها في المباريات المقبلة.
واختتم المدير الفني للفريق التدريب بإجراء تقسيمة شهدت تركيزا وحماسا كبيرين من اللاعبين لحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.
ويستعد الزمالك للقاء المصري البورسعيدي المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد برج العرب في الإسكندرية
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,316
-
تعافي
41,137
-
وفيات
4,834
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يستعد للمصري بزيادة الأحمال التدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.