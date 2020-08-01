شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوليمبية الدولية» تتابع التحقيق مع إنفانتينو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية أنها تتابع الوضع فيما يتعلق بقضية عضوها جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، الذى يواجه تحقيقات جنائية فى سويسرا.

وذكرت اللجنة الأوليمبية الدولية فى بيان مقتضب: «كبير مسؤولى القيم والامتثال باللجنة الأولمبية الدولية يتابع الموقف، ولا يمكننا التصريح بالمزيد فى هذه المرحلة».

وأوضح: «اللجنة الأوليمبية الدولية تؤكد على أن قرينة البراءة هى السائدة».

ويخضع إنفانتينو، رئيس الفيفا، والذى انضم إلى عضوية اللجنة الأوليمبية الدولية منذ يناير الماضى، لتحقيقات تتعلق باجتماعات سرية مع مايكل لاوبر المدعى العام السويسرى المنتهية ولايته، عقدت فى عامى 2016 و2017 تزامنا مع تحقيقات سويسرية فى قضايا فساد بالفيفا.

وتتضمن الاتهامات المحتملة إساءة استغلال منصب عام وإفشاء أسرار رسمية ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال، حسب ما ذكرته هيئة الرقابة القضائية السويسرية فى بيان.

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