شكرا لقرائتكم خبر عن الميركاتو الصيفى صداع فى رأس بوروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد بوروسيا دورتموند للتدريبات الجماعية، استعدادًا لخوض غمار الموسم المقبل 2020-2021، وأبرم النادى الألمانى صفقتين فقط حتى الآن بتعاقده مع الظهير البلجيكى توماس مونييه فى صفقة مجانية، ولاعب الوسط الإنجليزى جودى بيلينجهام من برمنجهام سيتى.

على جانب آخر، هناك لاعبون رحلوا بالفعل عن النادى هذا الصيف، وآخرون مرشحون لمغادرته، ويعد أبرز اللاعبين الراحلين هم: ليوناردو باليردى، حيث لم يحظ المدافع الأرجنتينى بفرصة اللعب بانتظام على مدار موسم 2019-2020، ليبحث عن وجهة أخرى تضمن له المشاركة أساسيًا بعيدًا عن ملعب سيجنال إيدونا بارك، ونجح مارسيليا الفرنسى فى ضم باليردى بالفعل، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وسط تقارير تفيد بتضمن العقد بند خيار الشراء.

كما شهد هذا الصيف رحيل النجم الألمانى ماريو جوتزه بشكل نهائى عن دورتموند، بعدما فشل الطرفان فى التوصل لاتفاق بشأن تجديد التعاقد، كما أعلن النادى توصله لاتفاق مع لاعبه السابق أندريه شورله بشأن فسخ التعاقد بينهما، ليرحل اللاعب بعدما أمضى آخر عامين معارًا إلى فولهام الإنجليزى وسبارتاك موسكو الروسى، وباغت شورله الجميع بإعلان اعتزاله نهائيًا بعدها ببضعة أيام، رغم عدم تجاوزه حاجز الـ 29 عامًا. أما عن اللاعبين المرشحين للرحيل، فهم جادون سانشو، حيث يعد المهاجم الإنجليزى أحد أهم عناصر أسود الفيستيفال فى آخر موسمين، لذا تكالبت الأندية الأوروبية عليه، لمحاولة الفوز بخدماته.

ويعد مانشستر يونايتد الأقرب لخطف صاحب الـ 20 عامًا، وسط تقارير تفيد بإمكانية إبرام الصفقة هذا الصيف بمقابل لا يقل عن 100 مليون يورو. ورغم التقارير التى تشير إلى عدم عزم دورتموند على إبرام أى صفقة جديدة، إلا أن رحيل سانشو المحتمل قد يغير خطط النادى فى الميركاتو، إذ سيتحتم عليه التحرك من أجل تعويضه.

بالإضافة إلى ماريوس وولف، الذى أمضى الموسم المنقضى، معارًا من دورتموند إلى هيرتا برلين، لكن مستقبله لم يُحسم حتى الآن قبل انطلاق الموسم القادم. وتشير عدة تقارير إلى رغبة هيرتا برلين فى ضم وولف نهائيًا، بجانب تقارير تفيد بطلب نيكو كوفاتش، مدرب موناكو الفرنسى، التعاقد مع لاعبه السابق فى آينتراخت فرانكفورت.

ورغم التعاقد مع مونييه فى صفقة انتقال حر، إلا أن رحيل المغربى أشرف حكيمى فور نهاية إعارته من ريال مدريد بنهاية الموسم، قد يدفع المدرب لوسيان فافر للإبقاء على وولف فى الموسم المقبل.

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