شكرا لقرائتكم خبر عن الفراعنة يفرضون سطوتهم على «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد إسدال الستار على الدورى الإنجليزى خلال الأسبوع الماضى بختام منافسات الجولة الثامنة والثلاثين، تأكد انطلاق الموسم المقبل من مسابقة «البريميرليج» بنكهة مصرية خاصة فى ظل تواجد 4 فراعنة على رأسهم محمد صلاح، قائد ليفربول المتوج باللقب للموسم المنقضى لعام 2019 /2020.

وسيتواجد فى مسابقة الدورى الإنجليزى الموسم المقبل لاعبان مصريان فى فريق أستون فيلا، هما أحمد المحمدى، ومحمود حسن تريزيجيه، ثم المدافع العملاق، أحمد حجازى، الصاعد حديثا مع فريقه ألبيون ويست بروميتش من دورى الدرجة الأولى «تشامبيونشيب».

وحال انتهاء إعارة محمد الننى مع فريقه الحالى بشكتاش التركى، وعودته لفريقه الأساسى أرسنال، سيكون لاعب الوسط المصرى الخامس فى الدورى الإنجليزى البريميرليج.

كانت أنباء قد ترددت بقوة خلال الفترة الماضية عن استمرار محمد الننى داخل صفوف فريق بشكتاش التركى على سبيل الإعارة خاصة فى ظل تواجد أرتيتا على رأس الولاية الفنية لفريق أرسنال الإنجليزى.

شهد الموسم الإنجليزى المنقضى حديثا تتويج محمد صلاح، بلقب البريميرليج مع فريقه لأول مرة فى تاريخ اللاعبين المصريين، ولكن فقد النجم المصرى حذاءه الذهبى الذى فاز به موسمين متتالين، لنجم ليستر سيتى، جيمى فاردى.

وأصبح محمود حسن تريزيجيه، نجم الشباك داخل صفوف فريقه أستون فيلا، خاصة بعدما قادهم لفوزين مهمين خلال الجولات الثلاث الماضية قبل الأخيرة، بداية من نيوكاسل وتسجيله هدفين، ثم اللقاء قبل الأخير أمام أرسنال، قاهر ليفربول ومانشستر سيتى، والذى سجل النجم المصرى فيه هدف الفوز لفريقه.

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وعن أحمد حجازى، فقد نجح فى الصعود لدورى الأضواء والشهرة الإنجليزى، بعدما قضى عامين متتالين بعيدا عن منافسات البريمييرليج. واستطاع المدافع المصرى إنقاذ فريقه خلال لقاء فولهام فى الجولات الأخيرة والحرجة من عمر مسابقة «تشامبيونشيب»، حتى وصل فريقه للقاء كوينز بارك، وتعادل خلاله بهدفين لكل منهما ليضمن الصعود إلى «البريميرليج».