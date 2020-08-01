مصر المقاصة يواجه إنبي ودياً

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية، في الخامسة مساء غد الأحد أمام فريق إنبي بملعب بتروسبورت، وذلك في إطار تحضيرات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.
وكان فريق المقاصة قد أدي سلسلة من المباريات الودية بدأها بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز، كما خاض الفريق 3 مباريات ودية أخرى أحدهم أمام فريق إف سي مصر بجانب لقاءين آخرين أمام فريق الإسماعيلي، وذلك على هامش معسكره الأخير الذي أقيم بمدينة الإسماعيلية.
واستأنف فريق المقاصة مساء اليوم تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت قيادة ايهاب جلال المدير الفني للفريق ، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون على مدار اليومين الماضيين ، عقب نهاية معسكر الفريق في الإسماعيلية.
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