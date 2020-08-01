شكرا لقرائتكم فايلر يوجه نصائحه لـ آليو بادجي لعلاج أزمة إهدار الفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على توجيه عدة نصائح خاصة للسنغالي آليو بادجي خلال التدريبات الماضية من أجل علاج أزمة إهدار الفرص التى ظهرت بوضوح في أداء اللاعب خلال التدريبات أو المباريات الودية التى خاضها الأهلي مؤخراً حيث لعب الفريق أمام سموحة والجونة بالتتش فاز فيهما برباعية نظيفة وبخمسة أهداف مقابل هدفين على التوالي ، ونصح فايلر بادجي بالتركيز أمام مرمى المنافس وعدم التردد واللعب من لمسة واحدة لأقرب لاعب إذا لم يكن في وضع مناسب للتسجيل حتى لا تضيع الفرصة على الفريق.

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وسجل بادجي هدفاً من الأهداف التسعة التى أحرزها الاهلي في وديتي سموحة والجونة ، فيما سجل باقي الأهدف ، كلاً من ، كهربا "هدفين" ومروان محسن وأجاي في مباراة سموحة وفي ودية الجونة سجل محمد مجدي قفشة "هدفين" وهدفاً لكلاً من ، ياسر أبراهيم ووليد سليمان وبادجي.

من ناحية أخرى ، جدد المدرب رفضه التام لفكرة تدعيم الجبهة اليُمنى لفريق الأهلى ، ورغم أن الأيام الماضية شهدت تجدد الحديث عن مفاوضات يُجريها الأهلى مع أكثر من ظهير أيمن لتدعيم هذا المركز بعد رحيل أحمد فتحى لنادى بيراميدز فى الموسم المقبل، وذهب البعض إلى أن الأهلى فتح خطوط اتصال مرة أخرى مع بعض اللاعبين فى الدورى المحلى، أبرزهم باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى ومن قبله رجب بكار ظهير بيراميدز، كما طرح البعض إعادة باسم على ظهير الأهلى المُعار للجونة وغيرهم من لاعبى الناحية اليُمنى، لكن فايلر أبلغ الإدارة الحمراء بأنه لا يحتاج لتدعيم هذا المركز مثلما سبق وأوضح، وشدد على أنه يعرف كيف يوظّف أكثر من لاعب فى الأهلى بهذا المركز بعد رحيل أحمد فتحى.