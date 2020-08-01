شكرا لقرائتكم 5 ضوابط تبرزها اللجنة الطبيه بالجبلايه لتنفيذها مع استئناف مباريات الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، مجموعة من الضوابط والقواعد الطبية العامة أمام الأندية واللاعبين على أن يتم تنفيذها مع استئناف مباريات الدورى يوم 6 أغسطس المقبل بمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، وحذرت اللجنة من عدم الالتزام بهذه الاجراءات حيث سيتم معاقبة أى فرد لا يلتزم بها بالاستبعاد خارج الملعب.

وجاء أبرز هذه الضوابط والاجراءات :

- ارتداء الكمامات والقفازات للأجهزة الفنية والطبية والادارية طيلة الوقت.

- تغيير القمصان والملابس كليا بين الشوطين.

- تسجيل 20 لاعبا فى القائمة بدلا من 18 و5 تغييرات.

Advertisements

- تجنب الاحتفال بالاهداف أو العناق أوالمصافحة عند التبديلات.

- كل حافلة لا يزيد العدد عن 26 فردا ولو زاد توفر حافلة ثانية أو تقسيمهم على حافلتين ويراعى مسافة أمنة 2 متر فى الحافلة او الطائرة.

مسحات للحكام واللاعبين قبل يوم واحد من المباريات.

فيما كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أن تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباريات الأهلي والزمالك سترتفع بسبب تطبيق تقنية الفيديو في الدوري، وأضحت اللجنة أن تكلفة استقدام الطاقم الأجنبي تبلغ 25 ألف دولار، لكن مع تطبيق تقنية الفيديو، واستقدام حكام للفيديو بجانب حكم الساحة والمساعدين، فإن التكلفة ستزداد مبلغ يتراوح بين 5 و10 آلاف دولار لتصل إلى 35 ألف دولار.

وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ21 للدورى يوم 22 أغسطس المقبل ورفض المقترحات الخاصة بتعيين طاقم حكام مصرى للقاء ورغبة اللجنة الخماسية فى إنهاء الموسم الكروى بدون أى أزمات.

وكشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تم رفض فكرة أيضًا تعيين حكام أجانب للفرق الأخرى وأن مباراة الأهلى والزمالك استثناء فقط، خاصة أن تكاليف استقدام الحكام الأجانب ستكون مرتفعة لأنه سيتم الاستعانة بحكام تستخدم تقنية حكم الـvar ودول قليلة هى من تستخدم تقنية حكم الفيديو فى العالم، وستكون تكاليفها مرتفعة، ونفس الأمر لمباراة الأهلى والزمالك سيتم الاستعانة بحكام var.