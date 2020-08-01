شكرا لقرائتكم بيراميدز يفاوض مراد باتنا لضمه في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف موقع "هيسببورت" المغربي عن اهتمام نادي المصري بالحصول على خدمات المغربي مراد باتنا لاعب الجزيرة الاماراتي السابق، حيث دخل الفريق السماوي في منافسة مع نادي ك بني ياس الإماراتي (سيوف العاصمة) لضم الجناح المغربي.

وكان مشوار باتنا قد انتهى بنهاية موسم 2019-2020 المنصرم مع نادي الجزيرة الإماراتي (فخر أبوظبي).

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واعترف باتنا بتلقيه لعروضٍ محليةٍ للبقاء ضمن منافسات دوري الخليج العربي، إلا أنه أسرّ لصحيفة "الرؤية" الإماراتية بكونها محادثات فقطٍ لا ترقى للعروض الرسمية، إلا أن "هيسبورت" وصفت نادي بني ياس في تقريرها بأنه "مهتمٌ بشدة" بخدمات باتا، وذلك في ظل رغبة النادي العاصمي في تقوية مركز الجناح لديه.

كما سيحاول سيوف العاصمة الاستفادة من خبرة ابن الـ30 عاما الطويلة مع الكرة الإماراتية، إذ ارتدى شعار الإمارات (الصقور)، والوحدة (أصحاب السعادة)، قبل الانتقال إلى فخر أبوظبي.

أما بيراميدز، فقد تم عرض باتنا عليه من جانب أحد وكلاء اللاعبين المغاربة، ليرحّب مسؤولو النادي المصري بشدةٍ بفكرة التعاقد مع ابن بلدة القليعة.