شكرا لقرائتكم كارتيرون يشدد على لاعبي الزمالك ضرورة التركيز قبل استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق قبل تدريب اليوم، حيث طالبهم خلالها بالتركيز فى الفترة الحالية استعدادا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز الذى تقرر عودته يوم 6 من شهر أغسطس الجارى، حيث طالب كارتيرون اللاعبين ببذل أقصى جهد فى التدريبات والعمل على الظهور بأفضل مستوى واستغلال مباريات الدورى لتحقيق الفوز والاستعداد بجدية لمباريات دورى أبطال إفريقيا.

فيما خاض فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب بالإسكندرية، عقب عودة اللاعبين من الراحة التى مُنحت لهم من قبل الجهاز الفنى للأبيض، من أجل قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

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وحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على التركيز فى بداية المران على التدريبات البدنية لرفع معدلات اللياقة لدى اللاعبين، وبعدها قام المدير الفنى بالتركيز على الجوانب الفنية والخططية لتطبيقها فى المباريات المقبلة، كما اختتم المدرب الفرنسى التدريب بإجراء تقسيمة شهدت تركيزًا وحماسًا كبيرين من اللاعبين لحجز مكان أساسى فى تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء المصرى البورسعيدى المقررة إقامته مساء يوم الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد برج العرب فى الإسكندرية.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.