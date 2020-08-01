شكرا لقرائتكم رونالدو يغيب عن مباراة يوفنتوس وروما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف فريقه يوفنتوس في المباراة ضد ضيفه روما يوم السبت، في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، قبل أيام على خوض بطل المسابقة مباراة فاصلة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخلت التشكيلة الأولية التي أعلنها النادي عبر حسابه على "تويتر"، من اسم أفضل لاعب في العالم خمس مرات، ما يرجح أن مدرب يوفنتوس ماوريسيو ساري فضّل إراحة رونالدو استعدادا لاستضافة ليون الفرنسي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال الجمعة المقبل.

وخسر يوفنتوس مباراة الذهاب ضد ليون بنتيجة صفر-1 في فبراير الماضي، قبل تعليق منافسات المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما سيغيب عن تشكيلة يوفنتوس ضد روما، المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، والذي يعاني من إصابة تهدد أيضا مشاركته في المباراة ضد ليون.

وبغياب رونالدو عن مباراة روما، يحسم مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي عمليا لقب هداف مسابقة الدوري الإيطالي 2019-2020، إذ يحتل البرتغالي المركز الثاني في ترتيب الهدافين مع 31 هدفا، خلف إيموبيلي المتصدر مع 35، والذي سيكون أمام فرصة لتعزيز رصيده عندما يخوض المباراة ضد المضيف نابولي في المرحلة ذاتها مساء السبت.