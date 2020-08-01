شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يلزم اللاعبين بتغيير الملابس كلياً بين شوطى مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، مجموعة من الضوابط والقواعد الطبية العامة أمام الأندية واللاعبين على أن يتم تنفيذها مع استئناف مباريات الدورى يوم 6 أغسطس المقبل بمباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى، وحذرت اللجنة من عدم الالتزام بهذه الاجراءات حيث سيتم معاقبة أى فرد لا يلتزم بها بالاستبعاد خارج الملعب.

وجاء أبرز هذه الضوابط والاجراءات :

- ارتداء الكمامات والقفازات للأجهزة الفنية والطبية والادارية طيلة الوقت.

- تغيير القمصان والملابس كليا بين الشوطين.

- تسجيل 20 لاعبا فى القائمة بدلا من 18 و5 تغييرات.

- تجنب الاحتفال بالاهداف أو العناق أوالمصافحة عند التبديلات.

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- كل حافلة لا يزيد العدد عن 26 فردا ولو زاد توفر حافلة ثانية أو تقسيمهم على حافلتين ويراعى مسافة أمنة 2 متر فى الحافلة او الطائرة.

مسحات للحكام واللاعبين قبل يوم واحد من المباريات.