أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 1 / 8 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلي اليوم السبت 1/8/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، مؤمن زكريا فى رسالة عبر "تويتر": "ما ضاقت إلا ما فرجت.. الحمد لله"، الأهلي يستعجل الاتفاق السعودي لتسديد 100 ألف دولار ، لاعبو الأهلي يصرفون "قسط" يوليو والخزينة الحمراء تتكبد 40 مليون جنيه. مؤمن زكريا فى رسالة عبر "تويتر": "ما ضاقت إلا ما فرجت.. الحمد لله" Advertisements نشر مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى، رسالة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً:"ماضاقت إلا مافرجت.. دي مابتفضلش على حالها".. فايلر يشيد باجتهاد أحمد الشيخ خلال استعدادات الأهلي لعودة الدوري نال أحمد الشيخ لاعب الاهلي إشادة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر بعد المستوى الجيد الذى ظهر به اللاعب خلال التدريبات الماضية

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