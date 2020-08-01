شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 1 / 8 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت الموافق 1 / 8 / 2020 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها التأكيد على عودة الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، غداً الأحد، إلى القاهرة.

الزمالك يعلن وصول بن شرقى وأوناجم إلى القاهرة غداً

يصل الثنائى المغربى أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى القاهرة غدا، الأحد، قادمين من المغرب عبر ترانزيت فى دبى، بعدما شهدت الفترة الاخيرة، اتصالات مكثفة من إدارة النادى، برئاسة مرتضى منصور، ومسئولى السفارة المصرية فى المغرب لتنسيق عودة الثنائى فى ظل توقف حركة الطيران بسبب فيروس كورونا.

تأكد صعوبة لحاق الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الزمالك، بمواجهة الفريق الأبيض مع المصرى البورسعيدى، فى افتتاح منافسات مسابقة الدورى الممتاز عقب استئنافها بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه الزمالك نظيره المصرى يوم الخميس المقبل، على ستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز. Advertisements الزمالك يسترد ملايين البرتغالى "فيريرا" من حسابه بالقاهرة برفع دعوى قررت إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رفع دعوى قضائية من أجل استرداد المبالغ الموضوعة في حساب البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض، فى القاهرة، خلال الفترة الجارية، وذلك بعد تحويل 400 ألف دولار له وهو ما يقرب من 6 مليون و376 ألف جنيه، حيث وضعت إدارة نادى الزمالك تلك المستحقات الخاصة به في حسابا بنكيا باسمه بالقاهرة ولكنه غادر إلى بلاده عقب إنهاء تعاقده مع الفريق ولم يتسلم تلك القيمة المالية وتقدم بقضية ضد نادى الزمالك في الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتشير الإدارة البيضاء إلى الفيفا أن أمواله موضوعة في حساب باسمه بالقاهرة ولكن بعد حصوله على حكما تم تحويل القيمة المالية له مع تحرك نادى الزمالك لاسترداد المبالغ الموضوعة له في حسابه المتواجد بالقاهرة خاصة إنه تم تسديدها له. بن شرقى وأوناجم خارج حسابات الزمالك أمام المصرى

الزمالك يكشف جاهزية "طارق حامد" لمواجهة المصرى فى الدورى

كشف جهاز الزمالك أن طارق حامد لاعب وسط الفريق، سيكون جاهزا لمواجهة المصرى ، المقرر المقرر لها يوم الخميس المقبل، فى افتتاح منافسات مسابقة الدورى الممتاز عقب استئنافها بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه الأبيض نظيره البورسعيدى، على ستاد برج العرب، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من الدورى الممتاز.