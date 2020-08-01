شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرفض المجازفة بـ"زيزو" أمام الأهلى بعد التعافى من الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، استمرار أحمد عبد العزيز "زيزو"، الظهير الأيسر للفريق، فى خوض برنامجه التأهيلى لتجهيزه للمشاركة فى المباريات حيث رفض طولان الاستعانة باللاعب فى التدريبات القوية التى يخوضها الفريق حاليا استعدادا لمواجهة الأهلى، التى ستقام يوم 9 من شهر أغسطس الجارى، فى بطولة الدورى الممتاز.

ويرفض طولان المجازفة باللاعب رغم مشاركته فى المران الجماعى حيث فضل استمرار تأهيله بأفضل صورة حتى لا تعاوده الإصابة حيث ستكون مشاركته بصورة تدريجية، وخاض إنبى مجموعة من المباريات الودية مؤخرا استعدادا لمواجهة الأهلى حيث تعادل مع نادى مصر كما تعادل فريق إنبى مع نظيره طنطا، سلبيًا فى المباراة الودية التى جمعت بينهما يوم الجمعة قبل الماضى، كما تعادل الفريق البترولى مع أسوان بهدف لكل منهما، الخميس، على ستاد بتروسبورت، ضمن سلسلة المباريات الودية التى قرر جهاز الفريق البترولى خوضها استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز، المتوقف منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وكان عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، قد أكد سلبية المسحة الطبية الخامسة التى خضع لها اللاعبون والجهاز الفنى والإدارى بالفريق للكشف عن فيروس كورونا، مؤكدًا تعافى جميع اللاعبين المُصابين بذلك الفيروس فى الفترة الماضية، مشددًا على أن الفريق سيخضع لمسحة كورونا سادسة الأربعاء المقبل، استعدادا لاستئناف منافسات الدورى الممتاز، الذى تقرر عودته يوم 6 من أغسطس المقبل.

واحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل توقفه فى منتصف شهر مارس الماضى، بسبب فيروس كورونا، برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 18 هدفًا واستقبلت شباكه مثلهم.