شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لتأجيل إعلان قميص منتخب مصر الجديد إلى نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تاجيل اعلان القميص الجديد للمنتخب الي شهر نوفمبر المقبل بدلا من اكتوبر ، بعدما اقترب معسكر المنتخب الأول في شهر أكتوبر المقبل من الالغاء للاستفادة من هذا الوقت لإقامة مباريات الدوري الذي يرغب اتحاد الكرة في إنهاءه مطلع نوفمبر المقبل.

وكانت اللجنة الخماسية أعلنت أنه سيتم الإعلان عن القميص الجديد للمنتخب المصري، خلال أكتوبر القادم، وذلك بعد الاتفاق مع الشركة المختصة بإنتاج قمصان المنتخبات الوطنية.

فيما كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أن تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباريات الأهلي والزمالك سترتفع بسبب تطبيق تقنية الفيديو في الدوري، وأضحت اللجنة أن تكلفة استقدام الطاقم الأجنبي تبلغ 25 ألف دولار، لكن مع تطبيق تقنية الفيديو، واستقدام حكام للفيديو بجانب حكم الساحة والمساعدين، فإن التكلفة ستزداد مبلغ يتراوح بين 5 و10 آلاف دولار لتصل إلى 35 ألف دولار.

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وقرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فى الأسبوع الـ21 للدورى يوم 22 أغسطس المقبل ورفض المقترحات الخاصة بتعيين طاقم حكام مصرى للقاء ورغبة اللجنة الخماسية فى إنهاء الموسم الكروى بدون أى أزمات.

وكشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تم رفض فكرة أيضًا تعيين حكام أجانب للفرق الأخرى وأن مباراة الأهلى والزمالك استثناء فقط، خاصة أن تكاليف استقدام الحكام الأجانب ستكون مرتفعة لأنه سيتم الاستعانة بحكام تستخدم تقنية حكم الـvar ودول قليلة هى من تستخدم تقنية حكم الفيديو فى العالم، وستكون تكاليفها مرتفعة، ونفس الأمر لمباراة الأهلى والزمالك سيتم الاستعانة بحكام var.