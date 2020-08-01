حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 1/8/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق طلائع الجيش تدريباته باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الخامسة عصر غد، الأحد، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب الودية المقرر لها الثلاثاء المقبل، ومن المقرر أن يعود عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار للطلائع للظهور فى تدريبات فريقه غداً لأول مرة عقب تعافيه من فيروس كورونا، وحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الخميس والجمعة والسبت لقضاء العيد مع أسرهم عقب العودة من معسكر برج العرب، والذى خاض خلاله الفريق سلسلة من المباريات الودية استعدادًا لعودة بطولة الدورى المقرر لها 6 أغسطس كان آخرها التعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

جوميز يفاجئ نجوم الإسماعيلى بقياسات وزن وغرامات بعد العيد استقر الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على إجراء قياسات وزن مفاجئة للاعبيه بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، وكان الجهاز الفنى قد حذر اللاعبين من زيادة الوزن حال الإفراط فى تناول اللحوم خلال العيد. ويستعد جوميز لتوقيع عقوبة مالية تتراوح ما بين 1000 إلى 5 آلاف جنيه على كل كيلو جرام زيادة فى وزن أى لاعب بالفريق. الأهلي يرفع "تسعيرة" شراء رمضان صبحي إلى 80 مليون جنيه حدد النادي الأهلي 4 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى لضم رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي بعدما انتهت إعارة اللاعب في 30 يونيو الماضي ووافق مسئولو القلعة الحمراء على رفع المقابل المالي لضم اللاعب بناءً على رغبة الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر الذي أكد أن الفريق يحتاج خدمات رمضان صبحي وهو ما أكدته لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وتطابقت هذه الرؤية مع وجهة نظر محمود الخطيب رئيس النادي . الزمالك يكشف جاهزية "طارق حامد" لمواجهة المصرى فى الدورى كشف جهاز الزمالك أن طارق حامد لاعب وسط الفريق، سيكون جاهزا لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر المقرر لها يوم الخميس... أستعجل النادي الاهلي نظيره الاتفاق السعودي لتسديد مبلغ 100 ألف دولار مُستحقة له عبارة عن القسط الثاني والأخير من قيمة إعارة المغربي وليد آزارو مهاجم الفريق الأحمر الذى رحل للنادي السعودي في يناير الماضي لمدة ستة أشهر مقابل 200 ألف دولار حصل الأهلي على نصفهم في فبراير الماضي ويتبقي المائة ألف الأخرى وأرسل مسئولو القلعة الحمراء لنظراؤهم في النادي السعودي خطاباً منذ أيام يستعجلون فيه صرف المبلغ المُتبقي خاصة بعد فسخ إعارة اللاعب بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى الإتفاق. الزمالك يسترد ملايين البرتغالى "فيريرا" من حسابه بالقاهرة برفع دعوى قررت إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، رفع دعوى قضائية من أجل استرداد المبالغ الموضوعة في حساب البرتغالي جيسوالدو فيريرا.. الأهلي يستعجل الاتفاق السعودي لتسديد 100 ألف دولار الخطيب يبحث ميزانية قطاع الناشئين بالأهلى وخطة الموسم الجديد Advertisements يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، جلسة خاصة فى غضون الأيام القليلة المقبلة مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادى لحسم عدة أمور خاصة بالقطاع والتغييرات المُرتقبة فى القطاع، وكذلك الميزانية المُقترحة لهذا القطاع من أجل تفريغ مواهب صاعدة للفريق الأول بالمرحلة المقبلة، ويرغب الخطيب فى التعرف على خطة القطاع للموسم المقبل بعد تعيين خالد بيبو رئيساً له خلفاً لفتحى مبروك. اتحاد الكرة يخطر الأندية شفويًا باستكمال دورى القسم الثالث أخطر أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أندية القسم الثالث باستئناف مسابقة الدوري هذا الموسم وعدم الغائها، على أن تعود أول شهر أكتوبر المقبل، في ظل صعوبة الوصول لطريقة مرضية بشأن تحديد الصاعدين للقسم الثانى، حيث ترفض جميع الأندية فكرة المباراة الفاصلة بين الأول والثانى، بجانب أن المباريات المتبقية تتمثل فى 3 مباريات والفارق فى بعض المجموعات بين الأول والثانى نقطة واحدة، وهو ما يجعل فكرة الإلغاء صعبة للغاية، لذا تتجه النية لاستكمال دورى القسم الثالث. ارتفاع تكلفة استقدام الحكام الأجانب لـ35 ألف دولار بسبب الـvar كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أن تكلفة استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباريات الأهلي والزمالك سترتفع بسبب تطبيق تقنية الفيديو في الدوري، وأضحت اللجنة أن تكلفة استقدام الطاقم الأجنبي تبلغ 25 ألف دولار، لكن مع تطبيق تقنية الفيديو، واستقدام حكام للفيديو بجانب حكم الساحة والمساعدين، فإن التكلفة ستزداد مبلغ يتراوح بين 5 و10 آلاف دولار لتصل إلى 35 ألف دولار. الأهلي يجرى مسحة جديدة لحمدى فتحى خلال أيام للكشف عن كورونا يخضع حمدى فتحى، لاعب الأهلى، لمسحة طبية جديدة خلال أيام للكشف عن فيروس "كورونا"، وأجرى اللاعب مسحتين خلال الأيام الماضية وجاءت نتيجتهما إيجابية ليقرر الجهاز الطبى عزل اللاعب فى منزله لما بعد إجازة عيد الأضحى المُبارك على أن يخضع اللاعب لمسحة ثالثة للاطمئنان عليه ومعرفة تماثل اللاعب للفيروس من عدمه، لتحديد موقفه من العودة لتدريبات الفريق عقب إعلان جاهزيته للمباريات بشكل تام.

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