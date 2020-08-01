مؤمن زكريا ينشر رسالة غامضة عبر تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
نشر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، مساء اليوم السبت، رسالة غامضة، عبر حسابه على الشخصي على تويتر.
وكتب زكريا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" ماضاقت الا مافرجت , دي مابتفضلش على حالها الحمد الله".
وكانت إدارة النادي الأهلي قد وعدت مؤمن زكريا بالتكفل بكافة مصروفات علاج اللاعب خلال الفترة المقبلة.
الجدير بالذكر أن مؤمن زكريا سبق وأن حصل على دفعة مالية من الأهلي سافر عن طريقها إلى ألمانيا للخضوع لفحوصات طبية.
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