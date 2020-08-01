كوكا يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فاز أحمد حسن "كوكا" مهاجم ومنتخب مصر وأولمبياكوس اليوناني بجائزة أفضل لاعب في شهر يوليو بالدوري اليوناني، بعدما تفوق بكتساح على كافة منافسيه.

وأعلن راعي الدوري اليوناني عن فوز أحمد حسن كوكا بجائزة أفضل لاعب عن الشهر الماضي، بعدما حصل على 58.9% من الأصوات.

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واستطاع كوكا خلال شهر يوليو أن يسجل 4 أهداف في مرحلة تحديد البطولة بالدوري اليوناني، إضافة إلى صناعة هدف، خلال 5 مباريات لعبها بين أساسي واحتياطي.

وتوج كوكا مع أولمبياكوس بالدوري اليوناني بعدما انضم للفريق معارًا مع سبورتينج براجا البرتغالي في يناير الماضي حتى نهاية الموسم الحالي.

ويبحث أولمبياكوس في الوقت الحالي إمكانية الاستفادة مع كوكا والحفاظ عليه، غير أنه سيظل في صفوف الفريق حتى نهاية الدوري الأوروبي، حيث يلعب الفريق في المرحلة المقبلة أمام وولفرهامبتون الانجليزي.