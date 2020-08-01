كيف تناولت صحف إنجلترا تتويج آرسنال بالكأس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت الصحف البريطانية الضوء على تتويج آرسنال بلقب كأس إنجلترا والذي تحقق على حساب تشيلسي بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب "ويمبيلي" في العاصمة البريطانية "لندن".

آرسنال استطاع أن يرفع الكأس للمرة الـ14 في تاريخه، كما نجح المدير الفني الإسباني الشاب مايكل أرتيتا لكتابة بطولته الأولى مع "المدفعجية" منذ أن رحل من الجهاز الفني لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية، أبرز تعليقات الصحف البريطانية بعد فوز آرسنال بالكأس على حساب الغريم تشيلسي:

- "أوباميانج يضرب تشيلسي"

أشادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بالدور الذي لعبه النجم الجابوني بير إيمريك أوباميانج من خلال قيادته آرسنال للفوز بلقب كأس إنجلترا للمرة الـ14 في تاريخ "الجانرز".

وأشارت الصحيفة، إلى أن آرسنال لم يرفع الراية البيضاء خاصة بعد الهدف المبكر من جانب نجم تشيلسي كريستيان بوليسيتش في الدقيقة السادسة من بداية اللقاء.

وأضافت الصحيفة، أن أوباميانج كان في الموعد بعدما سجل هدفي الفوز ليمنح مدربه مايكل أرتيتا أولى ألقابه منذ قيادته المهمة الفنية للفريق في الموسم الحالي خلفًا لأوناي إيميري والذي رحل بسبب سوء النتائج.

- "بطولة أولى"

قالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن المدير الفني الإسباني الشاب مايكل أرتيتا، استطاع أن يُتوج بالبطولة الأولى له منذ قرار رحيله من الجهاز الفني لفريق مانشستر سيتي والرحل لآرسنال.

وأضافت الصحيفة، أن أوباميانج أهدى مدربه أرتيتا لقبًا غاليًا في بداية مسيرته التدريبية خاصة أن الفوز جاء على حساب تشيلسي بقيادة المدرب فرانك لامبارد.

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وتابعت الصحيفة البريطانية، أن آرسنال واصل تربعه في عدد الألقاب بكأس إنجلترا بعدما حقق "الجانرز" البطولة رقم 14 في تاريخهم، في المقابل توقف رصيد تشيلسي من الألقاب عند 8.

- "سقوط تشيلسي"

وصفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، خسارة تشيلسي من آرسنال بـ"السقوط"، فبخلاف خسارة "البلوز" تعرض رفاق المدرب فرانك لامبارد لأكثر من ضربة بدايتها كانت بإصابة القائد أزبيلكويتا ثم نجم الفريق بوليسيتش، إلى جانب طرد متوسط الميدان كوفاسيتش خلال آخر ربع ساعة من نهاية المباراة.

وأضافت الصحيفة، أن أوباميانج بعدما قاد فريقه آرسنال للمباراة النهائية بتسجيله هدفين في شباك مانشستر سيتي، عاد من جديد الهداف الجابوني ليضرب تشيلسي مرتين.

الصحيفة قالت، إن على الرغم من موسم آرسنال السيء في مستوى النتائج وتحديدًا في مسابقة الدوري إلا أن هذا لم يمنع أرتيتا من تحقيق بطولة للمدفعجية في موسم يُعد الأول له بعد رحيله عن الجهاز التدريبي لمانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا.

- "إحباط تشيلسي"

تناولت صحيفة "اندبندنت"البريطانية، فوز آرسنال ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزية، قائلة :"بقيادة أرتيتا ومعه أوباميانج آرسنال يفوز على 10 رجال من تشيلسي".

وأضافت الصحيفة، أن على الرغم من موسم فرانك لامبارد الجيد خاصة أنه يخوض عامه الأول مع تشيلسي إلا أن "البلوز" لا يزال بحاجة إلى تصحيح الأخطاء.

ووصفت الصحيفة البريطانية، وضع تشيلسي عقب المباراة بـ"المحبط" في ظل خسارة اللقب إلى جانب إصابة قائد الفريق أزبيلكويتا ثم نجم الفريق بوليسيتش.