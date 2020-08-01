مدفع أوباميانج يضرب تشيلسي ليتوج آرسنال بكأس إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قاد النجم الجابوني بير إيمريك أوباميانج مهاجم آرسنال فريقه للفوز بلقب كأس إنجلترا على حساب تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية والتي أقيمت على ملعب "ويمبلي".

ورغم تقدم تشيلسي في الدقائق الأولى من بداية المباراة عن طريق بوليسيتش، إلا أن أوباميانج كان رده في الموعد بتسجيله هدفين ليقود "الجانرز" للتتويج بلقب كأس إنجلترا للمرة الـ14 في تاريخ النادي.

وحقق مايكل أرتيتا البطولة الأولى له منذ تسلمه المهام الفنية لآرسنال في الموسم الحالي، خلفًا لأوناي إيمري والذي رحل عن الفريق لسوء النتائج.

وكان آرسنال استطاع العبور إلى المباراة النهائية بعد الفوز الثمين الذي حققه على حساب البطل مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المقابل تأهل تشيلسي إلى المشهد الختامي بالفوز على مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

في المقابل، حاول المدرب الشاب فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الحصول على لقب في موسمه الأول رفقة "البلوز" حيث سبق وأن حقق الفريق اللندني اللقب في 8 مناسبات سابقة.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة السادسة من بداية المباراة شهدت هدفًا رائعًا من النجم الشاب بوليسيتش اثر تمريرة بالكعب من المهاجم الفرنسي جيرو لتصبح النتيجة تفوق "البلوز" بهدف دون رد.

الدقيقة العاشرة من بداية المباراة عاد من جديد النجم الأمريكي الشاب بوليسيتش ليسدد كرة قوية على يمين المرمى لكن يتصدى لها الحارس الأرجنتيني مارتينيز.

وفي الدقيقة 25، أحرز الإيفواري نيكولاس بيبي هدف التعادل لصالح آرسنال لكن حكم اللقاء يرفض احتساب الهدف بداعي التسلل على ميتلاند نيلس.

بعد هذا، احستب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح آرسنال بعد عرقلة بير إيمريك أوباميانج على يد أزبيلكويتا في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 28، استطاع أوباميانج أن يسجل هدف التعادل لصالح آرسنال لتصبح النتيجة (1-1).

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وشهدت الدقيقة 34 من زمن أحداث الشوط الأول ضربة في صفوف تشيلسي من خلال تعرض قائد "البلوز" أزبيلكويتا للإصابة ليغادر الملعب باكيًا ويحل الدنماركي كريستنسن بديلاً له.

وفي الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول سدد لاكازيت كرة قوية من ركلة حرة مباشرة تمر بجوار مرمى كاباييرو.

الدقيقة 49 من زمن أحداث الشوط الثاني، تعرض تشيلسي إلى ضربة أخرى في صفوفه الهجومية من خلال إصابة نجمه الشاب بوليسيتش ليشارك بدلاً منه بيدرو.

وكعادة النجم الجابوني بير إيمريك أوباميانج استطاع الأخير ومن كرة مرتدة أن يسجل هدفه ثاني في المباراة ليهدي فريقه التقدم وتصبح النتيجة (2-1) في الدقيقة 68.

مسلسل الضربات التي تعرض لها تشيلسي عادت من جديد بعد هدف أوباميانج من خلال طرد اللاعب الكرواتي كوفاسيتش بحصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في الدقيقة 73، ليخوض "البلوز" باقي اللقاء بعشرة لاعبين.

من الواضح أن تشيلسي كان ليس في يومه وهذه المرة بإصابة ثالثة في الفريق عن طريق خروج البديل بيدرو بعد إصابة تعرض لها خلال الوقت بدل الضائع.

تشكيل آرسنال: إيميليانو مارتينيز - روب هولدينج - كيران تيرني - تشاكا - سيبايوس - نيلس - هيكتور بيليرين - بيبي - لاكازيت - أوباميانج.

تشكيل تشيلسي: ويلي كابييرو - أزبليكويتا - زوما - روديجر - جيمس - جورجينيو - كوفاسيتش - ألونسو - ماونت - جيرو - بوليسيتش.

لمشاهدة هدف تشيلسي الأول.. اضغط هنا

لمشاهدة هدف تعادل آرسنال.. اضغط هنا

لمشاهدة هدف فوز آرسنال.. اضغط هنا