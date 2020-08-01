الثلاثاء.. استئناف مباريات دوري مرتبط للمحترفين لليد مواليد 2002

تعود منافسات دوري مرتبط للمحترفين لكرة اليد مواليد 2002، ابتداءاً من يوم الثلاثاء المقبل، حيث تقام الجولة الثالثة من المرحلة الثانية للمجموعات.
وكان النشاط الرياضي بكرة اليدتوقف لأكثر من أربعة أشهر بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلا أن الثلاثاء المقبل، سيشهد عودة الحيادة لدوري مرتبط للمحترفين لليد مواليد 2002.
ومن المقرر أن تقام المباريات على النحو التالي :
المجموعه الأولى
الأهلى أمام الجزيره
هليوبلس أمام حدائق الاهرام
سموحه أمام سبورتنج
الطيران أمام الحوار
المجموعه الثانيه
البنك الاهلى أمام ٦ اكتوبر
اصحاب الجياد أمام المعادى
الزمالك أمام الزهور
الاوليمبى أمام طلائع الجيش
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