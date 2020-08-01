إنتر ميلان يتقدم بثنائية على أتلانتا في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

أنهى نادي إنتر ميلان الشوط الاول متقدما على نظيره أتلانتا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

ثنائية إنتر ميلان جاءت عن طريق دانيلو دي امبروزيو الذي سجل الهدف الأولى مع الدقيقة الأولى في المباراة، ثم أضاف أشلي يونج الهدف الثاني.

وجاء تشكيل نادي إنتر ميلان على النحو التالي :

حراسة المرمى : سمير هاندانوفيش

خط الدفاع : اليساندرو باستوني، ستيفان دي فريج، دييجو جودين.

خط الوسط : نيكولو باريلا، انطونيو كاندريفا، مارسيلو بروزوفيتش، أشلي يونج، روبيرتو جاليارديني، دانييلي دامبروزيو.

خط الهجوم : لوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.

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وجاء تشكيل نادي أتلانتا على النحو التالي :

حراسة المرمى :بييرلويجي جوليني.

خط الدفاع : ماتيا كالدارا، رفاييل تولوي، بيرات ديمسيتي

خط الوسط : روبن جوسينس، تيموثي كاستانيي، ريمو فريلير، مارتن دي رون.

خط الهجوم : دوفان زاباتا، ماريو بازاليتيش، اليخاندرو غوميز.

ويحتل نادي اتلانتا المركز الثالث بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، في حين يحتل نادي إنتر ميلان المركز المركز الثاني برصيد 79 نقطة.

يذكر أن نادي يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم للمرة التاسعة على التوالي.