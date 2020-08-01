شيرو إيموبيلي يدرك التعادل لصالح لاتسيو أمام نابولي بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة نابولي ولاتسيو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي تقام بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

بادر فابيان لويز بالتقدم لصالح نابولي في الدقيقة التاسعة، فيما ادرك التعادل شيرو إيموبيلي لصالح لاتسيو في الدقيقة 22.

وجاء تشكيل نادي نابولي على النحو التالي

حراسة المرمى : أوسبينا.

خط الدفاع : مانولاس، جيوفاني دي لورينزو، كاليدو كوليبالي، ماريو روي.

خد الوسط : بيوتر زيلينسكي، فابيان رويز، ستانيسلاف لوبتكا

خط الهجوم : اركاديوز ميليك، لورنزو إنسيني، خوزيه كاييخون.

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وجاء تشكيل نادي لاتسيو على النحو التالي :

حراسة المرمى : توماس ستراكوشا.

خط الدفاع : فرانشيسكو أتشيربي، لويز فيليبي راموس، باتريكيو غابارون.

خد الوسط : أدام ماروسيتش، لويس البيرتو، ميلينكوفيتش سافيتش، مانويل لاتزاري، ماركو بارولو.

خط الهجوم : شيرو ايموبيلي، خواكين كوريا.

ويحتل نادي لاتسيو المركز الرابع بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 78 نقطة، في حين يحتل نادي نابولي المركز السابع برصيد 59 نقطة.

يذكر أن نادي يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم للمرة التاسعة على التوالي.