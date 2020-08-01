روما يتقدم على يوفنتوس في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

أنهى نادي روما الشوط الأول متقدما على نظيره يوفنتوس بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي تقام بينهما على ملعب آليانز ستاديوم ضمن الجولة الاخيرة من الدوري الايطالي.
وسجل جونزالو هيجوايين هدف يوفنتوس في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، في حين أدرك التعادل نيكولا كالينيتش هدف التعادل في الدقيقة 23، ثم عزز دييجوبيروتي النتيجة لصالح روما في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من علامة الجزاء.
وجاء تشكيل نادي يوفنتوس على النحو التالي :
حراسة المرمى : فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع : دانييلي روجاني، ليوناردو بونوتشي، أليكس ساندرو، جيانلوكا فرابوتا.
خط الوسط : ، سيموني موراتوري، ادريان رابيو، ماتويدي.
خط الهجوم : فيدريكو برناردسكي، جونذالو هيجوايين، لوكا زانيماكيا.
وجاء تشكيل نادي روما على النحو التالي :
حراسة المرمى : دانييل فوزاتو .
خط الدفاع : كريس سمولينغ، فيدريكو فازيو، دافيد زاباكوستا، إيبانيز دا سيلفا.
خط الوسط : بريان كريستانتي، دييجو بيروتي، كالا فيوري، فييار.
خط الهجوم : نيكولو زانيولو، نيكولا كالينيتش
ويحتل نادي روما المركز الخامس بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة، في حين توج نادي يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليحافظ على اللقب للمرة التاسعة على التوالي.
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