بهدف عكسي.. ميلان يتقدم على كالياري في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

تقدم نادي ميلان على نظيره كالياري بهدف نظيف، في المباراة التي تقام بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
وسجل راجنار كلافان مدافع كالياري هدفا عكسيا في مرماه في الدقيقة العاشرة.
وجاء تشكيل نادي ميلان علىالنحو التالي :
حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع : ماتيو غابيا، سيمون كايير، دافيد كالابريا، ثيو هيرنانديز
خط الوسط : فرانك كيسي، إسماعيل بن ناصر، هاكان تشالهاناغولو، رفائيل لياو، صامويل كاستييخو
خط الهجوم : زلاتان إبراهيموفيتش
ويحتل نادي ميلان المركز السادس بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، في حين يحتل نادي كالياري المركز الثالث عشر برصيد 45 نقطة.
يذكر أن نادي يوفنتوس حسم لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليحافظ على اللقب للمرة التاسعة على التوالي.
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