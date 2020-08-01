روما يسجل هدف التعادل أمام يوفنتوس

نجح نادي روما في تسجيل هدف التعادل أمام يوفنتوس لتصبح النتيجة هدف لكل منهما، في المباراة التي تقام بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التي تقام بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي سجل نيكولا كالينيتش هدف التعادل لصالح روما في الدقيقة 23، وكان هيجوايين تقدم لصالح يوفنتوس في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

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