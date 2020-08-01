هيجوايين يسجل الهدف الأول لـ يوفنتوس أمام روما بالدوري الإيطالي

نجح نادي يوفنتوس في تسجيل الهدف الأول أمام نظيره روما، في المباراة التي تقام بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة منالدوري الإيطالي.
وسجل جونزالو هيجويين الهدف الأول لصالح يوفنتوس في الدقيقة الخامسة مع بداية اللقاء.
ويحتل نادي روما المركز الخامس بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 67 نقطة، في حين توج نادي يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليحافظ على اللقب للمرة التاسعة على التوالي.
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