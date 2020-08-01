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بريشيا يودع الدوري الإيطالي بتعادل إيجابي مع سامبدوريا

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حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة بريشيا وسامبدوريا بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الأخيرة من .

وسجل مهدي لهريس هدف التقدم لصالح سامبدوريا في

الدقيقة 41، في حين أدرك التعادل إرنيستو توريغروسا هدف التعادل لصالح بريشيا في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل سامبدوري المركز الخامس

عشر برتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، في حين يحتل نادي بريشيا المركز قبل الأخير بالترتيب برصيد 25 نقطة، ويهبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

يذكر ان نادي يوفنتوس حسم لقب الدوري الايطالي هذا الموسم ليحافظ على اللقب للمرة التاسعة على التوالي.

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