بعد تتويج أرسنال بكأس الاتحاد.. أرتيتا يحقق أول لقب في مسيرته التدريبية

حقق الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال، أول بطولة في مسيرته التدريبية، وذلك بعدما توج أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي. وحصد أرسنال لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما فاز على تشيلسي بهدفين مقابل هدفي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي مساء اليوم السبت. المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي مساء اليوم السبت. بادر الأمريكي كرستيان بوليسيتش بالتهديف لصالح تشيلسي في الدقيقة الخامسة، فيما نجح بيتر أوباميانج تسجيل Advertisements هدفين لصالح أرسنال في الدقيقتين 28، 68، ليقتنص الأخير اللقب. هدفين لصالح أرسنال في الدقيقتين 28، 68، ليقتنص الأخير اللقب. ويعد نادي أرسنال الأكثر تتويجاً بكأس الاتحاد الإنجليزي برصيد 14 لقب، في حين يمتلك تشيلسي 9 ألقاب فقط. يذكر أن نادي أرسنال أنهى مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم محتلا المركز الثامن بالترتيب برصيد 56 نقطة.

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