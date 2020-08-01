أوباميانج يُنقذ موسم آرسنال ويقوده للتتويج بلقب كأس الاتحاد الانجليزي

قاد الهداف الجابوني بيير إيمريك أوباميانج فريق الملكة إليزابيث “آرسنال” للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الـ14 في التاريخ (رقم قياسي) عقب فوزه على تشيلسي بنتيجة 1/2 بعد عصر اليوم السبت في المباراة النهائية التي استضافها ملعب ويمبلي في لندن.

تقدم تشيلسي بهدف سجله الدولي الأميركي القادم من بوروسيا دورتموند مطلع هذا الموسم “كريستيان بوليستيش” في الدقيقة الخامسة.

وعدل بيير إيمريك أوباميانج النتيجة لآرسنال في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، قبل أن يعود أوباميانج ليُسجل الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة طرد لاعب وسط تشيلسي “ماتيو كوفاشيتش” في الدقيقة 73، كما شهد اللقاء إلغاء هدف لصالح آرسنال في الدقيقة 25.

صمود آرسنال

ضمن فريق المدفعجية المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل بصفته بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد فشله في تأمين التأهل للعب في أوروبا من خلال الدوري الانجليزي الممتاز، حيث أنهى الموسم في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

وبذلك صمد آرسنال للعام الـ 20 على التوالي دون أي غياب أوروبي في الألفية الجديدة، بعدما صبت كافة التوقعات نحو غيابه عن أوروبا لأول مرة خلال موسم 2021/2020.

وتمكن آرسنال من التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين في الدور قبل النهائي، فيما تأهل تشيلسي لهذا الدور بفوزه على مانشستر يونايتد 1/3.

وهذا هو اللقب الرابع لأرسنال في آخر سبع نسخ من البطولة ليرفع رصيده من الألقاب إلى 14 لقبا، وأصبح الأكثر نجاحا على مدار تاريخ المسابقة فيما يحتل تشيلسي المركز الثالث في قائمة أكثر الفرق تتويجا بهذا اللقب، برصيد ثمانية ألقاب مقابل 12 لقبا لمانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني في القائمة.

وجاءت بداية المباراة سريعة من الطرفين وتبادل الفريقان الهجمات الخطيرة بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وجاءت أولى الفرص الخطيرة من نصيب أرسنال، عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها بيير إيمريك أوباميانج وقابلها بضربة رأس، لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

ورد تشيلسي في الدقيقة التالية، عندما سدد ماسون ماونت كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها إيمليانو مارتينيز بصعوبة لركلة ركنية.

وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة الخامسة عندما مرر كريستيان بوليسيتش كرة بينية إلى ماسون ماونت داخل منطقة جزاء أرسنال ليمررها إلى أوليفيه جيرو الذي هيأها لبوليسيتش، الذي أصبح في مواجهة الحارس قبل أن يسدد كرة قوية إلى داخل المرمى.

لم يتراجع فريق تشيلسي بعد الهدف، وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان، في الوقت نفسه، حاول فريق أرسنال تكثيف محاولاته الهجومية وفرض سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تعديل النتيجة.

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وفي الدقيقة العاشرة عاد بوليسيتش لتهديد مرمى أرسنال عندما انطلق بالكرة حتى دخل منطقة جزاء أرسنال وسدد كرة قوية تصدى لها مارتينيز ببراعة.

وكاد أرسنال أن يعادل النتيجة في الدقيقة 17 عندما سدد داني سيبايوس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة، لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وفي الدقيقة 25 ألغى الحكم هدفا لأرسنال عندما استلم آينسلي ميتلاند نيلس الكرة على حدود منطقة جزاء تشيلسي ليمررها إلى أوباميانج الذي مررها إلى نيكولاس بيبي، الذي سدد كرة قوية عانقت الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل ميتلاند نيلس.

بعدها بدقيقة احتسب الحكم ركلة جزاء لأرسنال عندما قام سيزار أزبيليكويتا بجذب أوباميانج داخل منطقة جزاء تشيلسي وعاد الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد للتأكد من صحة قراره، واحتسب ركلة الجزاء التي سددها أوباميانج في الدقيقة 28 مسجلا هدف التعادل لأرسنال.

بعد الهدف أصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن كلاهما فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1/1 بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 46 كاد تشيلسي أن يسجل الهدف الثاني عندما انطلق بوليسيتش بالكرة من منتصف الملعب حتى دخل منطقة جزاء أرسنال وسدد كرة قوية لكنها مرت على يسار الحارس مارتينيز.

بعد تلك الهجمة أصبح الحذر هو السمة السائدة على أداء الفريقين خوفا من تلقي أهداف تصعب من المهمة، وبمرور الوقت فرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللقاء بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع أرسنال لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 67 والتي شهدت تسجيل أوباميانج للهدف الثاني عندما انطلق هيكتور بيليرين بالكرة من الناحية اليمنى قبل أن تصل إلى نيكولاس بيبي الذي مررها إلى أوباميانج في الناحية اليسرى داخل منطقة الجزاء ليراوغ كيرت زوما مدافع تشيلسي قبل أن يسدد الكرة إلى داخل المرمى لحظة خروج ويلي كاباييرو من مرماه.

بعد الهدف كثف تشيلسي من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل، ولكنه تلقى ضربة موجعة في الدقيقة 73 بعدما تلقى ماتيو كوفاسيتش، لاعب تشيلسي، البطاقة الحمراء بعد تدخله العنيف مع جرانيت شاكا لاعب أرسنال ليحصل على الإنذار الثاني ثم البطاقة الحمراء.

ورغم النقص العددي في صفوف تشيلسي إلا أن محاولاته الهجومية استمرت لتسجيل هدف التعادل وسط تراجع من لاعبي أرسنال للحفاظ على تقدمهم، مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ومع ذلك اختفت الخطورة تماما على المرميين، ولم يشهد الوقت المتبقي أي أحداث باستثناء خروج بيدور لاعب تشيلسي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع مصابا ليكمل تشيلسي المباراة بتسعة لاعبين، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز أرسنال 1/2.