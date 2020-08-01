الترجي يقلب تأخره أمام مستقبل سليمان في عودة الدوري التونسي

قلب فريق الترجي الرياضي التونسي تأخره بهدف إلى فوز صعب بهدفين على نظيره مستقبل سليمان، في المباراة التي أقيمت بعد عصر اليوم السبت ضمن الجولة الـ17 من الدوري التونسي للمحترفين، على الملعب الأولمبي بالمنزه.

وعاد الدوري التونسي للمحترفين اليوم السبت 1 أغسطس 2020 لأول مرة منذ توقفه يوم 23 فبراير الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المُستجد.

وفوجيء عشاق الترجي بتقدم فريق مستقبل سليمان بهدف عن طريق لاعبه “ماهر بولبيار” في الدقيقة الثانية عشر من بداية المباراة.

Advertisements

لكن بطل دوري أبطال أفريقيا في الموسمين الماضيين أدرك هدف التعديل عن طريق لاعبه “صامويل اتفاتي” في الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

واستطاع كوامي بونسو تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 34، وعلى مدار الشوط الثاني حافظ الترجي على تقدمه هذا، ليرفع رصيده إلى النقطة 47 في صدارة جدول الدوري التونسي، بينما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند النقطة 20 في المركز الثامن.

وأفتتحت مباريات الجولة 17 بمباراة بين شبيبة القيروان والنجم الساحلي على ملعب حمدة العواني، وانتهت بفوز النجم بنتيجة 3/1، بينما انتهت مباراة النادي البنزرتي واتحاد بن قردان بالتعادل السلبي.