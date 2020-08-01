بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وروما” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 1 أغسطس 2020 في الجولة الـ 38 والاخيرة هذا الموسم، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “يوفنتوس وروما” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي سبورت كالشيو 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي يوفنتوس “أليانز ستاديوم”.

يدخل “يوفنتوس” المباراة دون اي ضغوطات بعد حسم لقب الدوري الايطالي بشكل رسمي منذ جولتين، كما هو الحال لفريق روما الذي ضمن تأهله إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

وجمع البيانكونيري 83 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن “الإنتر” الذي سيواجه أتلانتا، وبفارق 5 نقاط عن الثالث “أتالانتا”.

Advertisements

في المقابل يحتل “روما” المركز الخامس برصيد 67 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الرابع “لاتسيو”، وبفارق 4 نقاط عن الخامس “ميلان“.

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما اليوم

يوفنتوس 1-3 روما

????️ملعب أليانز ستاديوم (يوفنتوس)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 38)

⌚جارية الآن – الشوط الثاني

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”