بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وروما” ضمن أهم مباريات اليوم السبت 1 أغسطس 2020 في الجولة الـ 38 والاخيرة هذا الموسم، بالدوري الايطالي.
تنقل مباراة “يوفنتوس وروما” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي سبورت كالشيو 1.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي يوفنتوس “أليانز ستاديوم”.
يدخل “يوفنتوس” المباراة دون اي ضغوطات بعد حسم لقب الدوري الايطالي بشكل رسمي منذ جولتين، كما هو الحال لفريق روما الذي ضمن تأهله إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج”.
وجمع البيانكونيري 83 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن “الإنتر” الذي سيواجه أتلانتا، وبفارق 5 نقاط عن الثالث “أتالانتا”.
في المقابل يحتل “روما” المركز الخامس برصيد 67 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الرابع “لاتسيو”، وبفارق 4 نقاط عن الخامس “ميلان“.
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يوفنتوس 1-3 روما
????️ملعب أليانز ستاديوم (يوفنتوس)
????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 38)
⌚جارية الآن – الشوط الثاني
بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”
- أهلاً بكم في بث مباشر مباراة يوفنتوس وروما في الجولة الـ 38 والاخيرة هذ الموسم بالدوري الإيطالي.
- ????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.
- يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة اليوم للراحة، بعدما حسم المهاجم الايطالي تشيرو إيموبيلي لقب هداف الدوري.
- ⚫⚪تشكيلة يوفنتوس: تشيزني – دانيلو – دانيلي روجاني – ليوناردو بونوتشي – جانلوكا فرابوتا – أدريان رابيو – سيموني موراتوري – بليز ماتويدي – فيديريكو بيرنارديسكي – جونزالو هيجواين – لوكا زانيماكيا.
- ????تشيكلة روما: دانييل فوزاتو – فيدريكو فازيو – كريس سمولينج – روجر إبانيز – دافيد زاباكوستا – بريان كريستانتي – جونزالو فيار – ريكاردو كالافيوري – نيكولو زانيلو – دييجو بيروتي – نيكولا كالينيتش.
- “1????بداية المباراة..
- “5⚽جوووووووووووووول – جونزالو هيجواين يسجل الهدف الاول لليوفي بعد ركنية لمسها رابيو على الزاوية القريبة لتصل إلى المهاجم الأرجنتيني الذي وضعها في الشباك بتسديدة قوية.
- “21???? بطاقة صفراء على مدافع يوفنتوس دانيلي روجاني.
- “23⚽جوووووووووووووول – هدف التعادل لروما عن طريق الكرواتي نيكولا كالينتش بتمريرة من دييجو بيروتي.
- “30 التعادل الايجابي بهدف لمثله يسيطر حتى الآن.
- “42 ضربة جزاء لروما بعد اعاقة واضحة من دانيلو على ريكاردو كالافيوري.
- “43⚽جوووووووووووووول – دييجو بيروتي يتولى تنفيذ ضربة الجزاء ويسددها قوية بباطن القدم على يمين تشيزني الذي ذهب مع الكرة ولكن فشل في التصدى لها، لتصبح النتيجة 2/1 لروما.
- “45 حكم المباراة يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.
- “45+1???? بطاقة صفراء على دييجو بيروتي بعد تدخل قوي على دانيلو، وضربة حرة مباشرة من مكان جيد لليوفي.
- “45+1 بيرنارديسكي يتولى تنفيذها ويسددها قوية ولكن تعلو المرمى بكثير.
- “45+2 صافرة نهاية الشوط الاول بتقدم روما على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف وحيد.
- استراحة قصيرة ولنا عودة مع انطلاقة الشوط الثاني.
- “45???? بداية الشوط الثاني..
- “48 زانيولو يمرر كرة إلى كالينيتش على حدود منطقة الجزاء ليسددها الاخير بقوة ولكن يتصدى لها تشيزني ويبعدها إلى الركنية.
- “51????????تبديلان دفعة واحدة ليوفنتوس بخروج ليوناردو بونوتشي ودخول ميريح ديميريل، وخروج أدريان رابيو ودخول آرون رامسي.
- “52 ⚽جوووووووووووووول – دييجو بيروتي يسجل الهدف الثالث لروما والثاني له بعد تمريرة مثالية من زانيلو.
- “52 قصة الهدف: نيكولو زانيولو يستلم الكرة في منتصف الملعب وينطلق بسرعة كبيرة مخترقًا دفاع اليوفي ويمرر كرة رائعة إلى بيروتي ليسددها الاخيرة مباشرة في المرمى.
- “54???? بطاقة صفراء على لاعب روما بريان كريستانتي
- “56???????????? ثلاث تبديلات لروما بخروج روجر إبانيز ودخول خوان جيسوس، وخروج نيكولو زانيلو ودخول جينكيز اندير، وخروج بريان كريستانتي ودخول دافيد سانتون.
- “59???? اوووووووه – القائم يحرم رامسي من تسجيل هدف تقليص الفارق.
- “60????تبديل لروما بخروج ريكاردو كالافيوري بعد تعرضه لإصابة عضلية ودخول برونو بيريز.
- “67 أندير يمرر إلى بيروتي الذي روض الكرة وسددها قوية ولكن تيشزني يتألق ويبعدها إلى الركنية.
- “69 دانيلو يتقدم ويسدد كرة تمر بجوار القائم الايمن للحارس فوزاتو.
- “72????????تبديلان دفعة واحدة لليوفي بخروج بيرنارديسكي ودخول ماركو أوليفيرا، وخروج الحارس تيشزني ودخول بنسوليو.
- “73????تبديل لروما بخروج دييجو بيروتي ودخول جاستن كلويفرت.
- “77 زاباكوستا ينطلق بسرعة من الجهة اليمنى ويطلق تسديدة قوية مرت بسلام على مرمى تشيزني.
- “79????تبديل اخير ليوفنتوس بخروج جونزالو هيجواين ودخول جياكومو فريوني.
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