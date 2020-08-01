"أوباميانغ" يمنح آرسنال لقب الكأس والتذكرة الأوروبية

تمكن أرسنال من التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي اليوم السبت عقب فوزه في النهائي على حساب تشيلسي 2-1 في المواجهة التي أقيمت على استاد ويمبلي الشهير في لندن.



وافتتح الأميركي كريستيان بوليسيتش التسجيل لفريق تشيلسي (5) ثم أدرك الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ التعادل في مناسبة أولى لفريق أرسنال من علامة الجزاء (28) ثم عاد ليسجل هدف احراز اللقب في الدقيقة 67.



وبعد هذا الفوز، ضمن أرسنال التواجد في مسابقة الدوري الأوروبي "اليوربا ليغ" بعد أن فشل في ضمان مشاركة أوروبية من بوابة منافسات الدوري الذي أكمله في المركز الثامن.



يذكر أن فريق أرسنال هو الأكثر تتويجاً بهذه المسابقة باحرازه اللقب للمرة 14 في تاريخه.



وبات الإسباني ميكيل أرتيتا، أول من يفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي مع أرسنال كقائد ومدرب.



وشكل آرسنال الخطورة الأولى في المباراة في الدقيقة الثالثة، بعدما ارتقى أوباميانج لعرضية مايتلاند نايلز، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.



وافتتح تشيلسي التسجيل مبكرًا في الدقيقة السادسة، بعدما بدأ بوليسيتش الهجمة بانطلاقة من وسط الملعب، ليمرر إلى مونت على الجانب الأيسر، الذي أرسل كرة أرضية داخل منطقة الجزاء مررها جيرو بالكعب إلى بوليسيتش ليراوغ تيرني وينفرد بمارتينيز ويسجل الكرة بسهولة في الشباك.



وتحصل آرسنال على ركلة جزاء في الدقيقة 26 بعد تعرض أوباميانج للإعاقة من قبل أزبيلكويتا، ونفذها المهاجم الجابوني بنجاح في الدقيقة 28، يتسديدة أرضية قوية على يسار كاباييرو، وإنتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.



ونجح آرسنال في تسجيل الهدف الثاني، بعد انطلاقة من بيليرين من قبل وسط الملعب صاحبها العديد من المراوغات في الدقيقة 67، لتصل إلى بيبي الذي مرر الكرة إلى أوباميانج في الجانب الأيسر من منطقة الجزاء الذي سدد كرة ساقطة بمهارة من فوق كاباييرو، سكنت الشباك.



وازدادت الأمور صعوبة على تشيلسي في الدقيقة 73، بعد تعرض كوفاسيتش للبطاقة الحمراء إثر تدخله على تشاكا.



المصدر: مواقع إلكترونية