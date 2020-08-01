برشلونة بصدد توقيع عقوبة تاريخية على آرثر



أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن ممثلي البرازيلي آرثر ميلو، لاعب وسط برشلونة، سوف يلتقون مع إدارة البرسا الأسبوع المقبل، لمناقشة الملف التأديبي الذي تم فتحه بسبب غياب اللاعب عن التدريبات.



ورفض آرثر العودة من البرازيل بعد انتهاء الإجازة التي منحها كيكي سيتين (مدرب البرسا) للاعبين عقب انتهاء الليجا، مما آثار غضب مسؤولي برشلونة الذين فتحوا ملفًا تأديبيًا للاعب، من أجل توقيع عقوبات مغلظة عليه.



وما زال آرثر ميلو يتواجد في بلاده، رافضًا تمامًا ارتداء قميص برشلونة مجددًا، مما آثار حالة من الجدل داخل النادي الكتالوني، وقد يتم توقيع عقوبة مالية تاريخية ضده.



وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن محامو آرثر سوف يعقدون محادثاتهم مع برشلونة، لتقديم مزاعم اللاعب، على أن يتم دراستها، قبل أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه.



ويعاني برشلونة من الغيابات العديدة في صفوفه قبل مباراة نابولي الإيطالي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

