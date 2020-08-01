باريس سان جيرمان بطلاً لكأس الرابطة للمرة التاسعة في تاريخه



أحرز باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة من مسابقة كأس الرابطة الاندية الفرنسية، بفوزه على ليون بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والاضافي، اليوم الجمعة.



وكانت المباراة النهائية من المسابقة التي ستلغى العام المقبل لتخفيف ضغط المباريات على الاندية المحلية، مقررة أصلاً في الرابع من نيسان/أبريل الماضي لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كوفيد-19. ورفع سان جيرمان رصيده إلى تسعة ألقاب قياسية في المسابقة، محققاً الرباعية المحلية، الدوري وكأس فرنسا وكأس الرابطة وكأس السوبر الفرنسي.



وأهدر الركلة الأخيرة لليون بديله البوركينابي برتران تراوريه صدها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.



وتوّج سان جيرمان بطلاً للدوري بقرار من الاتحاد المحلي الذي قرر عدم اكمال الموسم في نهاية نيسان/أبريل بسبب تفشي كورونا، قبل أن يتوج بكأس فرنسا الأسبوع الماضي على حساب سانت إتيان بفوزه عليه 1-صفر سجله نجمه البرازيلي نيمار.



وكان يتعين على ليون الفوز لكي يشارك في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل وتحاشي الغياب عن المسابقات القارية للمرّة الأولى منذ عام 1997، علماً بأنه حل سابعاً في الدوري المحلي.



وجاءت المباراة قبل استحقاق بالغ الأهمية للطرفين في دوري أبطال أوروبا، حيث يحل ليون على يوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن النهائي بعد أن تغلب عليه ذهابا 1-صفر، فيما يلتقي سان جيرمان في ربع النهائي في 12 آب/أغسطس في لشبونة مع أتالانتا الإيطالي أحد أبرز الأندية في القارة هذا الموسم.



المصدر: بي إن سبورت