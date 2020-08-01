رياضة | القاطرة الإفريقية.. موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر القاطرة الإفريقية.. موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر وصول أري بابل، نجم فريق نادي أول أغسطس الأنجولي، إلى القاهرة، عقب نهاية عيد الأضحى، من أجل الانضمام بصفة رسمية لصفوف الزمالك.

ومن المقرر أن يحضر بابل للقاهرة في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل اتمام تعاقده مع الزمالك بشكل رسمي والانضمام للقلعة البيضاء.

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ولفت بابل أنظار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، خلال مواجهتي أول أغسطس بمجموعات دوري الأبطال في النسخة الجارية، ومن خلال ذلك طلب التعاقد معه.

وكان مسؤولي نادي الزمالك، قد حصلوا على توقيع أرى بابل في الأشهر الماضية تمهيدًا لضمه هذا الصيف.