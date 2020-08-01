رياضة | المقاصة يواجه إنبي وديا غدا

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المقاصة يواجه إنبي وديا غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الكرة بنادي مصر المقاصة مباراة ودية، في الخامسة مساء غد الأحد أمام فريق إنبي بملعب بتروسبورت، وذلك في إطار تحضيرات الفريق لاستكمال منافسات الدوري.

وكان فريق المقاصة قد أدي سلسلة من المباريات الودية بدأها بمواجهة فريقي طلائع الجيش وبيراميدز، كما خاض الفريق 3 مباريات ودية أخرى أحدهم أمام فريق إف سي مصر بجانب لقاءين آخرين أمام فريق الإسماعيلي، وذلك على هامش معسكره الأخير الذي أقيم بمدينة الإسماعيلية.

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واستأنف فريق المقاصة مساء اليوم تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، تحت قيادة ايهاب جلال المدير الفني للفريق ، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون على مدار اليومين الماضيين ، عقب نهاية معسكر الفريق في الإسماعيلية.

وجاء مران الفريق اليوم خفيفًا في مجمله، حيث أدى اللاعبون بعض التدريبات البدنية لفك العضلات بجانب تدريبات خفيفة بالكرة، لتفادي إصابة اللاعبين بالإجهاد قبل مباراة الغد الودية أمام إنبي.

ويستعد المقاصة لمواجهة أسوان يوم 9 أغسطس الجاري باستاد المقاولون العرب، في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 للدوري.