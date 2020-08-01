رياضة | الخليج 365 الرياضي يحاور ميدو لاعب سرس الليان

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الخليج 365 الرياضي يحاور ميدو لاعب سرس الليان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنضم محمد كمال أمين "ميدو" لصفوف سرس الليان مطلع الموسم الحالي، قادما من مركز شباب تلا، وشارك مع فريقة الحالي، في صدارة المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الشرقيه .

وينتمى ميدو إلى عائلة رياضية، حيث والده كمال أمين المدرب العام لفريق السكة الحديد وشقيقه الأكبر أحمد كمال ميشو

كان هداف فريق السكة الحديد.

--- أجرى الخليج 365 الرياضي حوار مع اللاعب في السطور التالية، للتعرف عن مشواره في الملاعب ، واصعب المواقف في مسيرته،

وأبرز اللاعبين في القسم الثالث ..

-- ماذا عن بدايتك الكروية؟

مواليد 8 أغسطس 1992 الجيزة، البداية كانت بصفوف ناشين السكة الحديد و كنت محطة أنظار فريق المقاولون العرب

وادى دجلة، وثم صعود للفريق الأول للسكة وكانت حينها أبلغ من العمر 18 سنه، تحت قيادة كمال عثمان وساهمت في صعود الفريق من القسم الثالث إلى القسم الثاني.

-- ماهى أبرز محطاتك كلاعب؟

لعبت باكثر من نادى الاعلاميين ثم مصر للتأمين وسرس الليان وساهمت في صعود، تلا للقسم الثاني وكانت هداف الفريق برصيد 12 هدف والعودة مرة أخرى إلى سرس الليان الذي يقترب من الصعود للقسم الثاني.

--- هل أنت مع عودة النشاط الكروي؟

أولا أنا مع عودة النشاط الكروي حتى يعود اللاعبين إلى الملاعب، وثانيا لأن فريق سرس الليان قرب جدآ من الصعود حيث الفوز في مباراة من 3 مباريات.

-- من هم أبرز اللاعبين الذين زاملتهم؟

محمد بليا وإسلام علم وكريم ياسين في تلا ،وعمر صلاح وأحمد بديوى وأحمد عيد في سرس الليان.

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--- ماذا ينقص سرس الليان للصعود؟

لا ينقص سرس الليان أى شىء للصعود، والفريق قريب جدا من الصعود، ويوفر مجلس الإدارة بقيادة سامى عبيد المشرف العام على الفريق، ومحمد كليله مدير الكورة، وكذلك يوجد جهاز فنى على أعلى مستوى بقيادة أسامة حجاج وعبد الحميد سلامه، ومحمود الجحش مدرب الحراس.

-- ماصعب موقف لميدو في الملاعب؟

في مباراة بهتيم في تلا في الترقى، حيت كونت في الطريق وتعطلت السيارة، وكان معى لاعب آخر كريم ياسين وذهبنا إلى الملعب بالورنش وكانت مباراة صعود الفريق وانتهت المباراة بفوز تلا بثلاث اهداف مقابل هدف وسجلت هدف وصنعت هدف.

-- من هم أبرز اللاعبين الذين لفتوا انظارك بمجموعة المنوفية والشرقية؟

يوجد العديد من اللاعبين أبرزهم خالد الضبع وسعيد المشد لاعبى تلا وعمر فتحي لاعب الشرقيه وكرارتش لاعب فاقوس.

-- أحسن هدف سجله ميدو؟

هدفى في طنطا ودمنهود في الموسم الماضي ، وهدف في بهتيم في دورة الترقى.

-- أهم المدربين الذين تدربت على أيديهم؟

يوجد أكثر من مدير فني متميز على رأسهم جمال عبد الحميد وعماد سرور، وكمال عثمان واسامة حجاج ومحمد اسماعيل وياسر راشد وأشرف السيد ورمضان إبراهيم وجمال دسوقي وكمال اليمنى.