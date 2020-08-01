رياضة | نجم ريال مدريد مطلوب في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد مطلوب في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن إيفرتون يخطط للتعاقد مع سيرجيو ريجليون نجم ريال مدريد الإسباني الذي يلعب في الموسم الحالي على سبيل الإعارة في أشبيلية الإسباني حتى نهاية الموسم.

وأفادت شبكة سكاي سبورس البريطانية بأن إيفرتون قدم عرضًا لريال مدريد تبلغ قيمته 18 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع ريجليون.

وأكدت الشبكة البريطانية أن كارلو أنشيلوتي المدير الفتي لإيفرتون يرغب في التعاقد مع ريجليون من أجل تعويض لايتون بينز الذي اعتزال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى منافسة لوكاس ديني.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن هذا العرض قد يثير ريال مدريد الذي يعمل على جمع 180 مليون جنيه إسترليني من بيع بعض اللاعبين علمًا بأن ريجليون مطلوب عدة أندية.