رياضة | أوباميانج يقود أرسنال لإسقاط تشيلسي بثنائية والفوز بكأس إنجلترا

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أوباميانج يقود أرسنال لإسقاط تشيلسي بثنائية والفوز بكأس إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادى أرسنال فوزا صعبا على حساب نظيره فريق تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل هدف فى ديربي مدينة لندن بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث افتتح اللاعب الدولي الأمريكي بوليستش أهداف المباراة لصالح البلوز وعاد الجانرز من بعيد بعد أن سجل اللاعب الدولي الجابوني هدفين ليقود الجانرز للتتويج بالبطولة المحلية.

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وتعد هذه الكأس هي الرابعة عشر فى تاريخ نادى أرسنال ببطولة كأس الإتحاد الإنجليزي بينما ظل نادى تشيلسي عن رصيد 8 بطولات.

ويستعد نادى تشيلسي لمواجهة قوية من العيار الثقيل أمام نظيره فريق بايرن ميونيخ الألماني الأسبوع المقبل ضمن منافسات دور إياب ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

