رياضة | فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخدمات لاعبه وعدم التفريط في خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأبدى المدرب السويسري، رفضه التام رحيل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، ورفض كل العروض المقدمة له من أجل الاستفادة بخدماته خلال الموسم الجديد.

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وأوضح فايلر خلال حديثه مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، أن اللاعب يمتلك قدرات مميزة ولم يحصل على فرصته كاملة داخل القلعة الحمراء.

وكان أليو بادجي، انتقل إلى صفوف النادي الأهلي، قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.