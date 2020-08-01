رياضة | اتحاد جدة يستعيد خدمات نجمي الفريق بعد تعافيهما من كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يستعيد خدمات نجمي الفريق بعد تعافيهما من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، تدريباته مساء اليوم السبت، ضمن استعداداته لعودة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعاد اتحاد جدة خدمات سعود عبد الحميد لاعب فريقه الأول لكرة القدم، إضافة إلى زياد الصحفي، بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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وتواجد الثنائي في تدريبات فريق اتحاد جدة الجماعية التي انطلقت منذ قليل، استعدادا لعودة النشاط الرياضي.

ويواجه اتحاد جدة نظيره أبها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع من شهر أغسطس، موعد استئناف النشاط.