رياضة | ريال مدريد يحدد بديل كارفخال في الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في السبت 1 أغسطس 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد بديل كارفخال في الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الإسباني ألفارو أودريوزولا ظهير أيمن ريال مدريد الإسباني الذي يلعب في الموسم الحالي معاراً في بايرن ميونخ الألماني حسم مستقبله مع الملكي في الموسم المقبل.

وأكدت شبكة أوندا سيرو الإسبانية أن أودريوزولا سيعود إلى ريال مدريد عقب نهاية مشاركته مع بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن أودريوزولا سيستمر في صفوف بايرن ميونخ حتى نهاية دوري أبطال أوروبا على أن يعود النجم الإسباني إلى ريال مدريد عقب العطلة الصيفية ليكون ضمن صفوف الملكي في الموسم المقبل.

وأفادت الشبكة الإسبانية بأن أودريوزولا وريال مدريد إتخذوا هذا القرار، حيث سيكون النجم الإسباني بديلاً لداني كارفخال في الموسم المقبل خاصة بعد رحيل أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان الإيطالي.