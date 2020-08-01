شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الإتحاد: أرسنال يعزز من سجله القياسي..و «أرتيتا» يحقق اللقب الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أرسنال لقب كأس الإتحاد الإنجليزي لموسم 2019-2020 وذلك بعد تغلبه على تشيلسي بنتيجة 2-1 في نهائي لندني خالص لأعرق مسابقات عالم كرة القدم.

وعزز أرسنال من سجله القياسي في المسابقة بتحقيقه اللقب للمرة الرابعة عشر في تاريخ المسابقة، في سجل غير مسبوق (أقرب الأندية منه هو مانشستر يونايتد: 12).

وقلب أرسنال تأخره إلى فوز بعد أن وجد نفسه متأخرًا بعد 6 دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق هدف من كريستيان بوليسيتش الذي أصبح أول أمريكي يسجل هدف في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

وأصبح بوليسيتش (21 عامًا و318 يومًا) هو أصغر لاعب يسجل في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي منذ البرتغالي كريسيتانو رونالدو في نهائي 2004 (بعمر 19 عامًا و106 يومًا)

ورد أرسنال بهدفين عن طريق قائده الجابوني، بيير أوباميانج، الذي توج حدثه التاريخي كونه أول أفريقي يحمل شارة قيادة فريق في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، وسجل المهاجم هدفين للأرسنال ليقود الفريق للفوز في أهم مباريات الموسم للجانرز، ويكون صاحب ال 31 عامًا و44 يومًا هو أكبر لاعب سنًا من أرسنال يسجل هدفًا في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي منذ بوب جون (33 عامًا و80 يومًا) في نهائي نسخة 1932 ضد نيوكاسل.

وأصبح أرسنال هو أول نادي في تاريخ كأس الإتحاد الإنجليزي ينجح في التغلب على نفس الخصم في ثلاث مناسبات مختلفة في نهائي البطولة، بعد أن تغلب سابقًا على تشيلسي في نسختي 2002 و2017، علمًا بأن النتيجة في جميع هذه المباريات ال 3 كانت نفسها (2-1).

وتمكن ميكيل أرتيتا، من تحقيق لقبه الأول كمدرب في موسمه الأول مع أرسنال، ليصبح الإسباني هو أول مدرب مع أرسنال يتوج ببطولة في موسمه الأول مع الفريق منذ جورج جراهام في موسم 1986/1987.

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وأصبح أرتيتا، هو المدرب رقم 18 في تاريخ كأس الإتحاد الإنجليزي الذي يتوج بلقب المسابقة كلاعب وكمدرب، وهو الأول من أرسنال الذي يحقق ذلك.

ومن خلال هذا الفوز ضمن أرسنال المشاركة في المسابقات الأوروبية للموسم الخامس والعشرين على التوالي بعد حجزه مقعد في مرحلة المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2020/2021، بعد أن كان الفريق مهدد بالغياب عن المشاركة الأوروبية للمرة الأولى منذ موسم 1995/1996 (بسبب احتلاله المركز الثامن في الدوري)