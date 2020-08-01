شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعطل رحيل جارسيا عن مانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى عن تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفى الخاص بنادى برشلونة، وكانت العديد من التقارير قد ربطت برشلونة بالتعاقد مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتى، الذى ينتهى عقده فى صيف 2022. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن جارسيا هدف واضح لبرشلونة فى الدفاع، ويراه النادى بمثابة مستقبل البارسا وخليفة جيرارد بيكيه، لا سيما وأنه أحد أبناء «لا ماسيا».
وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتى يتمسك أيضًا باللاعب ويريد تجديد عقده، بسبب صغر سنه وجودته داخل الملعب. وأوضحت أن القرار فى يد جارسيا، الذى يفاضل بين إيجابيات وسلبيات اللعب لكل فريق، وسيحسم موقفه قريبًا.
وقالت الصحيفة إن أحد الأمور المفصلية فى قرار جارسيا، هو مستقبل مدربه بيب جوارديولا، الذى ينتهى عقده مع المان سيتى فى الموسم المقبل.
وأضافت أن جارسيا ينتظر حسم جوارديولا لمستقبله، لا سيما وأنه المدرب الذى قرر الرهان عليه فى مانشستر سيتى.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
94,078
-
تعافي
39,638
-
وفيات
4,805
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يعطل رحيل جارسيا عن مانشستر سيتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.