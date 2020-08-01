شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يعطل رحيل جارسيا عن مانشستر سيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى عن تطور جديد بشأن الميركاتو الصيفى الخاص بنادى برشلونة، وكانت العديد من التقارير قد ربطت برشلونة بالتعاقد مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتى، الذى ينتهى عقده فى صيف 2022. ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن جارسيا هدف واضح لبرشلونة فى الدفاع، ويراه النادى بمثابة مستقبل البارسا وخليفة جيرارد بيكيه، لا سيما وأنه أحد أبناء «لا ماسيا».

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتى يتمسك أيضًا باللاعب ويريد تجديد عقده، بسبب صغر سنه وجودته داخل الملعب. وأوضحت أن القرار فى يد جارسيا، الذى يفاضل بين إيجابيات وسلبيات اللعب لكل فريق، وسيحسم موقفه قريبًا.

وقالت الصحيفة إن أحد الأمور المفصلية فى قرار جارسيا، هو مستقبل مدربه بيب جوارديولا، الذى ينتهى عقده مع المان سيتى فى الموسم المقبل.

وأضافت أن جارسيا ينتظر حسم جوارديولا لمستقبله، لا سيما وأنه المدرب الذى قرر الرهان عليه فى مانشستر سيتى.