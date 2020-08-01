شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز بدورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رصد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفنى، لتحفيزهم للفوز بدورى رابطة الأبطال الإفريقى.

ويواجه الزمالك، الرجاء المغربى، فى الدار البيضاء، خلال شهر سبتمبر المقبل، فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى.

ووعد مرتضى منصور اللاعبين بصرف مكافآت البطولة فور الفوز بها مباشرةً وإسعاد الجماهير، وتحقيق اللقب بعد غياب منذ عام 2002.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بثالث بطولة له خلال الموسم الحالى، بعد تتويجه بالسوبر الإفريقى، على حساب الترجى التونسى، فى الدوحة، والفوز بالسوبر المصرى، على حساب النادى الأهلى، فى المباراة التى جرت بينهما فى أبوظبى.

وينتظر أن يعقد مرتضى منصور جلسة مع لاعبيه، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمطالبتهم ببذل قصارى جهدهم لتحقيق حلم جماهيرهم بالفوز بالبطولة، بعدما أصبح الفريق على بعد خطوات قليلة منها، حيث لا يفصله عنها سوى ثلاث مباريات فقط.

من ناحية أخرى، يحسم مجلس إدارة نادى الزمالك مصير حميد أحداد، المعار لنادى الرجاء المغربى، بعد تلقى مسؤولى النادى عدة طلبات من نظرائهم فى الرجاء لشراء اللاعب نهائياً بعد تألقه مع الفريق فى الدورى المغربى والبطولة العربية.

وكان باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، قد أبدى إعجابه بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، وطالب بعودته لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

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يأتى هذا فى الوقت الذى عقد فيه كارتيرون جلسة مع إسلام جابر، لاعب الفريق، طالبه خلالها ببذل قصارى جهده، من أجل الحصول على فرصته كاملة، خصوصاً أنه يمتلك من المقومات الفنية والبدنية ما يجعله أحد نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.