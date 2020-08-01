شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانج يتألق.. وأرسنال يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب توج نادي أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد مباراة مثيرة أمام تشيلسي اليوم السبت على ملعب ويمبلي الشهير، وانتهت بنتيجة 2-1 لـلفريق الملقب بـ«الجانرز». تقدم نادي تشيلسي فى المباراة مبكراً بهدف فى الدقيقة 5 سجله الأمريكي بولسيتش، قبل أن يدرك أوباميانج مهاجم أرسنال التعادل فى الدقيقة 28 ىمن عمر المباراة ، وأضاف أوباميانج الهدف الثاني له ولفريقه وهدف حسم اللقاء فى الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة منظمة انتهت عنده فتمكن من المراوغة وايداعها الشباك . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 94,078

تعافي 39,638

وفيات 4,805

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