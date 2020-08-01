شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد: محمد صلاح أعظم لاعب إفريقي لعب في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال ستيفن جيرارد نجم نادي ليفربول السابق ومدرب رينجرز الاسكتلندي، أن المصري محمد صلاح، هداف الريدز، أعظم لاعب إفريقي شارك في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جيرارد في تصريح لشبكة «senego» الإفريقية: «محمد صلاح؟ أعظم لاعب إفريقي لعب في الدوري الإنجليزي الممتاز».



وسجّل صلاح 19 هدفًا، ليُساهم في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الأول مُنذ 30 عامًا.